: Yozgat'ta kapanan 185 köy yolu ulaşıma açıldı

01.02.2020 14:15 | Son Güncelleme: 01.02.2020 14:17

Yozgat'ta kar nedeniyle ulaşıma kapanan 198 köy yolundan 185'inde ulaşım yeniden sağlandı.

Kentte iki gündür devam eden kar yağış nedeniyle kapanan 198 köy yolundan 185'i ulaşıma açıldı.

Yüksek kesimlerde bulunan 13 köy yolunun da ulaşıma açılması için İl Özel İdare ekipleri çalışmalarını sürdürüyor.

Kar yağışına sevinen çocuklar, kardan adam yapıp kızak kayarak karın keyfini çıkardı.

Yozgat'ta esnafın yaptığı 2 metrelik kardan adam da ilgi odağı oldu.

Esnaf Mehmet Göloğlu, Yozgat'a uzun zamandır kar yağmadığını belirterek, "Kar yağınca biz de kardan adam yaptık, çocuklar çok sevindi. Çocuklar eğleniyor, biz de seviniyoruz." dedi.

Kaynak: AA

Haber Videosu