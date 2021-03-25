Yozgat'ta kapanan 180 köy yolundan 120'si ulaşıma açıldı
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Yozgat'ta kapanan 180 köy yolundan 120'si ulaşıma açıldı

Anadolu Ajansı / Ömer Ertuğrul - Haberler | Güncel
Yozgat'ta kapanan 180 köy yolundan 120'si ulaşıma açıldı

Yozgat İl Özel İdaresi ekipleri, yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle kapanan 180 köy yolundan 120'sini ulaşıma açtı.

Yozgat İl Özel İdaresi ekipleri, yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle kapanan 180 köy yolundan 120'sini ulaşıma açtı.

Kentte dün akşam saatlerinde başlayan kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapanan Akdağmadeni, Aydıncık, Kadışehri, Çekerek, Saraykent, Şefaatli ve Sorgun ilçelerine bağlı 180 köy yolunda ekiplerin çalışması sürüyor.

İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Nazif Yılmaz, AA muhabirine, ekiplerin sabah saatlerinden itibaren yol açma çalışmalarını sürdürdüğünü belirterek, "Yaklaşık 120 köyümüzün yolunu tekrar ulaşıma açtık, inşallah akşama kadar bütün köy yollarımızda ulaşım sağlanacak. Ancak bazı bölgelerde kar yağışının sürmesi ve sürgün oluşmasından dolayı bazı yollarımız tekrar kapanabiliyor." dedi.

Yılmaz, ekiplerin yolda kalan tır, minibüs ve otomobilleri çekerek vatandaşlara yardımcı olduğunu da katardı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Ertuğrul

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