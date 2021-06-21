Yozgat'ta kamyonun çarptığı bisikletteki 2 kişi yaralandı
Yozgat'ta kamyonun çarptığı bisikletteki Irak uyruklu 2 kişi yaralandı.
Yozgat'ta kamyonun çarptığı bisikletteki Irak uyruklu 2 kişi yaralandı.
S.İ. yönetimindeki 66 AF 760 plakalı kamyon, E-88 kara yolu Sarıhacılı Mahallesi yakınlarında, Mzahim Khlaf Hussein'in kullandığı elektrikli bisiklete çarptı.
Yaralanan Hussein ile yanındaki Manhal Ali Saleem ???????sağlık ekiplerince Yozgat Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yaralıların, bisikletle atık toplarken kazanın meydana geldiği öğrenildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Ertuğrul