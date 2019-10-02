Yozgat'ta kamyonet ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

Yozgat'ta kamyonet ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

Yozgat'ın Yerköy ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

02.10.2019 18:47
Yozgat'ta kamyonet ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

Yozgat'ın Yerköy ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.


Kaza, Yerköy ilçesi Kördeve köyü mevkisinde meydana geldi. Mustafa Altındaş (50) yönetimindeki 06 AH 4184 plakalı otomobil tırla çarpıştı. Kazada araç sürücüsü Mustafa Altıntaş, olay yerinde hayatını kaybetti. Tır şoförü olay yerine gelen 112 Sağlık ekiplerince Yerköy Devlet Hastanesine kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı - YOZGAT

Kaynak: İHA
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