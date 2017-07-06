Yozgat'ta Kamyonet Devrildi: 1 Yaralı

Yozgat'ın Sorgun ilçesinde kamyonetin devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.



Kaza, Ankara-Sivas karayolu Dişli köyü Yüksek Hızlı Tren (YHT) köprüsü yakınlarında meydana geldi. Ankara'dan Sivas'a ev eşyası götüren Mehmet Yüksel (55) yönetimindeki 06 NDL 33 plakalı kamyonet sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda devrildi. Kaza sonrası olay yerine 112 sağlık ekibi sevk edildi. Kazada sürücü yara almazken Fatma Yüksel (53) yaralandı. Sorgun Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Yüksel tedaviye alındı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - YOZGAT