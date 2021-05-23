Yozgat'ta kadına şiddet kameraya yansıdı

Yozgat'ta akaryakıt istasyonunun marketinde bir kadının darbedilmesi güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Yozgat'ta akaryakıt istasyonunun marketinde bir kadının darbedilmesi güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Alınan bilgiye göre, 11 Mayıs'ta bir akaryakıt istasyonundaki marketten alışveriş yapan 45 yaşındaki A.D, eski sevgilisi olduğu iddia edilen 24 yaşındaki Ş.T'nin saldırısına uğradı.

Marketin güvenlik kamerası kayıtlarına yansıyan saldırıda, Ş.T'nin yerdeki A.D'ye yumruk ve tekmeyle defalarca vurduğu görülüyor.

A.D'nin boğazına sarılan ve elindeki bıçakla tehdit eden Ş.T, saldırısını yerde de sürdürüyor.

Akaryakıt istasyonu çalışanlarının ve markete alışveriş yapmak için gelen bir müşterinin, yaşanan şiddet olayına tepki vermemesi ise dikkati çekiyor.

Olay yerinden geçen polis ekipleri tarafından gözaltına alınan Ş.T, emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildiği nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Valilikten açıklama

Yozgat Valiliğinden yapılan açıklamada, bazı sosyal medya hesaplarında yer alan, kent merkezinde kadına şiddet uygulayan zanlının emniyette yapılan sorgusunun ardından serbest bırakıldığı yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığı belirtildi.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"11 Mayıs saat 20.00'de ilimiz merkezinde bir akaryakıt istasyonunun marketinde meydana gelen kadına yönelik şiddet olayı sonrası, şiddet uygulayan şahıs olayın hemen akabinde emniyet güçlerimiz tarafından yakalanıp gözaltına alınmıştır. Şahıs emniyet müdürlüğümüzdeki sorgusunun ardından çıkarıldığı mahkemece 12 Mayıs'ta tutuklanıp cezaevine teslim edilmiştir."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Ertuğrul