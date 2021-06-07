Son dakika haber! Kadın muhtar adayı seçimi kazandı
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Son dakika haber! Kadın muhtar adayı seçimi kazandı

Anadolu Ajansı / Ömer Ertuğrul - Haberler | Güncel

Son dakika haberine göre Yozgat'ta Şeyh Ahmet Efendi Mahallesi'nin kadın muhtar adayı seçimden galip çıktı.

Yozgat'ta Şeyh Ahmet Efendi Mahallesi'nin kadın muhtar adayı seçimden galip çıktı.

Kentte farklı nedenlerle boş bulunan 9 köy ve 2 mahallede dün yapılan seçimde, merkez Şeyh Ahmet Efendi Mahallesi muhtarlığı için de 3 aday yarıştı.

Seçimi kazanan Gülseven Sevimli Bulut, gazetecilere, mahalle halkına en iyi hizmeti sunmak için gayret edeceğini söyledi.

Eski muhtar Hacı Süleyman Candan'ın vefat ettiğini aktaran Bulut, "Ara dönemde vekaleten mahalle muhtarlığını yürüttüm. Vatandaşların isteği üzerine seçimde aday oldum ve seçildim. Beni destekleyen ve desteklemeyen bütün mahalle sakinlerimize teşekkür ediyorum." dedi.

Bulut, Yozgat merkezde ilk kadın mahalle muhtarı olduğunu belirterek, şöyle devam etti:

"Doğup büyüdüğüm mahallem, Yozgat'ın en eski mahallelerinden biri, metruk binalar var. Bu nedenle belediye başkanımızın desteğiyle mahallemizi kentsel dönüşüme aldırarak, modern hale getirilmesi için çabalayacağım. Bunun dışında mahalle sakinlerimize her zaman destek olmaya gayret göstereceğim."

Son dakika haber! Kadın muhtar adayı seçimi kazandı
Son dakika haber! Kadın muhtar adayı seçimi kazandı
Son dakika haber! Kadın muhtar adayı seçimi kazandı
Son dakika haber! Kadın muhtar adayı seçimi kazandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Ertuğrul

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