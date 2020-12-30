Yozgat'ta kaçak ve sahte içki operasyonunda 2 şüpheli yakalandı
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Yozgat'ta kaçak ve sahte içki operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

30.12.2020 14:47 | Son Güncelleme: 30.12.2020 14:50
Yozgat'ta kaçak ve sahte içki operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

Yozgat'ta düzenlenen kaçak ve sahte içki operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

Yozgat'ta düzenlenen kaçak ve sahte içki operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

Sorgun ilçesinde sahte içki üretildiği ihbarını alan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Üçtepeler mevkisinde 2 adrese operasyon düzenledi.

Operasyonda, pet şişlere doldurulmuş 310 litre sahte içki, 52 şişe bandrolsüz kaçak içki, 2 bin 200 kilogram içki hammaddesi ile içki yapımında kullanılan malzemeler ve 3 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler B.A. ve H.E'nin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Öte yandan, Sorgun İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, tahlil için sahte içkiden numune aldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Ertuğrul

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