Yozgat'ta kaçak üretilen 12 bin maske ele geçirildi
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Emniyet Müdürlüğü, Yerköy, Yozgat, Güncel

Yozgat'ta kaçak üretilen 12 bin maske ele geçirildi

Yozgat'ın Yerköy ilçesinde kaçak üretilen 12 bin maske ve çeşitli malzemelere el konuldu.

09.04.2020 12:56 | Son Güncelleme: 09.04.2020 12:56
Yozgat'ta kaçak üretilen 12 bin maske ele geçirildi

Yozgat'ın Yerköy ilçesinde kaçak üretilen 12 bin maske ve çeşitli malzemelere el konuldu.

Yerköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 100. Yıl Mahallesi Kömüşören Caddesi'nde Ö.Ş'ye ait iş yerinde kaçak maske üretildiği ihbarı üzerine operasyon düzenledi.

Operasyonda 12 bin maske, maske yapımında kullanılan 180 bin metal klips, 38 bin metre rulo kumaş, 4 bin metre kulak askılık şeridi, maske üretim makinesi, bin 500 metre kesim aşamasında rulo kumaş ele geçirildi.

Gözaltına alınan atölye sahibi Ö.Ş. hakkında "Kişilerin hayatını tehlikeye sokacak şekilde ürün üretmek ve satmak" suçundan adli işlem başlatıldığı öğrenildi.

Kaynak: AA

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