Yozgat'ta kablo hırsızlığı iddiasıyla 2 şüpheli tutuklandı
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Yozgat'ta kablo hırsızlığı iddiasıyla 2 şüpheli tutuklandı

09.03.2021 16:07 | Son Güncelleme: 09.03.2021 16:10
Yozgat'ta kablo hırsızlığı iddiasıyla 2 şüpheli tutuklandı

Yozgat'ta bir iş yerinden kablo çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Yozgat'ta bir iş yerinden kablo çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Boğazlıyan ilçesine bağlı Yenipazar beldesinde, A.Ş'ye ait tohum eleme deposundaki elektrik kablolarının kesilerek çalındığı ihbarı üzerine İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) çalışma başlattı.

Boğazlıyan Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yapılan araştırma ve teknik takip sonucu zanlıların A.B, E.B, M.Ç. ve B.A. olduğu belirlendi.

Kayseri'nin İncesu ilçesinde durdurulan hafif ticari araçta yakalanan şüpheliler, gözaltına alındı.

Araçta, 400 kilogram bakır kablo, kablo kesme makası ve calaska ele geçirildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden A.B. ve E.B. nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, M.Ç. ile B.A. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Ertuğrul

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