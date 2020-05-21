Yozgat'ta kablo hırsızları suçüstü yakalandı
Yozgat'ın Boğazlıyan ilçesinde trafodan çaldıkları kabloyu yakmaya çalışan 2 şüpheli suçüstü yakalandı.
21.05.2020 11:46 | Son Güncelleme: 21.05.2020 11:46
Yozgat'ın Boğazlıyan ilçesinde trafodan çaldıkları kabloyu yakmaya çalışan 2 şüpheli suçüstü yakalandı.
Yozgat İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Boğazlıyan ilçesi Bahariye köyünde bir vatandaşın tarlasındaki trafodan kablo hırsızlığı olduğu ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Ekipler köyde yaptığı kontrollerde 2 şüpheliyi kablo yakarken suçüstü yakaladı.
Gözaltına alınan Ö.Y. ve E.K.'nin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.
Yaklaşık 25 kilogram çalıntı kabloya el konuldu.
Kaynak: AA