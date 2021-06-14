Yozgat'ta jandarma, uygulama noktasında sürücüleri çiçekle karşıladı

Yozgat'ta İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Jandarma Teşkilatı'nın 182. kuruluş yıl dönümü etkinlikleri kapsamında, kontrol noktalarında durdurulan sürücülere karanfil verildi.

Yozgat'ta İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Jandarma Teşkilatı'nın 182. kuruluş yıl dönümü etkinlikleri kapsamında, kontrol noktalarında durdurulan sürücülere karanfil verildi.

Muslubelen kontrol noktasında durdurulan sürücülerin, ehliyet ve kimlikleri kontrol edildi, kadın jandarma personeli tarafından araçlarda bulunanlara çikolata ve kolonya ikram edildi, karanfil verildi.

Jandarma personeli, sürücülerden trafik kurallarına uymalarını ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle maske, mesafe tedbirlerine riayet etmelerini istedi.

Sürücülerden Osman Ararat, "Bizim için güzel bir anı oldu, jandarmamıza nice 182 yıllar diliyoruz. Jandarma teşkilatı, Türkiye'nin her tarafında fedakarca görev yapıyor, hepsine başarılar diliyorum." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Ertuğrul