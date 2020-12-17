Yozgat'ta jandarma tarfından bulunan şahin tedavi altına alındı

Yozgat'ta devriye görevi yapan jandarma ekipleri tarafından arazide bitkin şekilde bulunan şahin, Doğa Koruma ve Milli Parklar Yozgat Şube Müdürlüğüne teslim edildi.

Yozgat'ta devriye görevi yapan jandarma ekipleri tarafından arazide bitkin şekilde bulunan şahin, Doğa Koruma ve Milli Parklar Yozgat Şube Müdürlüğüne teslim edildi.

Sorgun ilçesine bağlı Çiğdemli beldesinde devriye görevi yapan jandarma ekipleri, arazide yaralı şahin gördü.

Ekipler tarafından muhafaza altına alınan şahin, tedavisinin yapılması için Doğa Koruma ve Milli Parklar Yozgat Şube Müdürlüğü görevlilerine teslim edildi.

Vücudunda herhangi bir yarası bulunmayan şahinin, açlık ve susuzluktan dolayı bitkin düşmüş olabileceği, tedavisi yapıldıktan sonra doğaya bırakılacağı bildirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Ertuğrul