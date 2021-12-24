Yozgat'ta jandarma, sokak hayvanları için yiyecek bıraktı - Haberler
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Yozgat'ta jandarma, sokak hayvanları için yiyecek bıraktı

Yozgat'ta jandarma, sokak hayvanları için yiyecek bıraktı
Demirören Haber Ajansı / Harun Gökçeoğlu - Haberler | Güncel

YOZGAT'ta jandarma ekipleri, kışın yiyecek bulmakta zorlanan yaban ve sokak hayvanları için kırsal alanlara yiyecek bıraktı.

YOZGAT'ta jandarma ekipleri, kışın yiyecek bulmakta zorlanan yaban ve sokak hayvanları için kırsal alanlara yiyecek bıraktı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kentte etkili olan yağışın ardından kar örtüsü altında yiyecek bulmakta zorlanan hayvanlar için çeşitli noktalara yiyecek bıraktı. Recepli köyü yakınlarında sokak köpeklerine ekmek ve mama veren ekipler, kuşlar için de buğday bıraktı. Jandarma tarafından kış aylarında hayvanlar için doğaya yiyecek ve yem bırakıldığı da belirtildi.


Yozgat'ta jandarma, sokak hayvanları için yiyecek bıraktı

Yozgat'ta jandarma, sokak hayvanları için yiyecek bıraktı

Yozgat'ta jandarma, sokak hayvanları için yiyecek bıraktı

Yozgat'ta jandarma, sokak hayvanları için yiyecek bıraktı

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