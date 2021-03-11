Yozgat'ta jandarma köy okullarındaki öğrencilere trafik eğitimi verdi
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Yozgat'ta jandarma köy okullarındaki öğrencilere trafik eğitimi verdi

11.03.2021 16:21 | Son Güncelleme: 11.03.2021 16:30
Yozgat'ta jandarma köy okullarındaki öğrencilere trafik eğitimi verdi

Yozgat İl Jandarma Komutanlığı trafik ekipleri, bir belde ve 7 köy okulunu ziyaret ederek, öğrencilere trafik güvenli konusunda bilgi verdi.

Yozgat İl Jandarma Komutanlığı trafik ekipleri, bir belde ve 7 köy okulunu ziyaret ederek, öğrencilere trafik güvenli konusunda bilgi verdi.

Ziyaretlerde, öğrencilere servis araçlarında güvenli yolculuk, emniyet kemeri kullanma, yoldan karşıya geçme ve yaya geçitlerini kullanma konularında eğitim veren jandarma, bilgilendirme broşürü dağıttı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında öğrencilere maske, mesafe ve temizlik kurallarını anlatan jandarma, hem kendi sağlıkları hem de çevrelerindeki insanların sağlığı için kurallara uymalarını istedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Ertuğrul

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