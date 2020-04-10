Yozgat'ta jandarma koronavirüs tedbirlerine uymayan 92 kişiye işlem yaptı Yozgat Jandarma Komutanlığı ekipleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında kurallara uymayan 92 kişi hakkında cezai işlem yaptı.

Yozgat Jandarma Komutanlığı ekipleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında kurallara uymayan 92 kişi hakkında cezai işlem yaptı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, jandarmanın koronavirüs tedbirleri kapsamında bugüne kadar ilgili genelgelere uymayan 2 kişi hakkında adli, 90 kişi hakkında idari işlem yaparak 61 bin 292 lira idari para cezası kestiği bildirildi.

Sokağa çıkma yasağını ihlal eden 936 vatandaşın ikaz edilerek evlerine gönderildiği aktarılan açıklamada, şu bilgiye yer verildi:

"Vefa Destek Grubu kapsamında bugüne kadar 573 vatandaşımıza yardım edilmiştir.

Sosyal Yardımlaşma Fonundan 2 bin 945 hak sahibine verilen 11 milyon 950 bin 480 lira ile emekli maaşı ödemesi yapılan 1880 şahsa 873 bin 615 lira olmak üzere toplam 4 bin 825 kişiye 12 milyon 824 bin 95 lira jandarma tarafından evlerinde elden teslim edilmiştir."

Jandarmanın, Yozgat'ta karantinaya alının 2 köyün giriş ve çıkışlarında yeteri kadar kuvvetle emniyet tedbiri aldığı da aktarıldı.

Kaynak: AA