Yozgat'ta jandarma ekipleri yaban hayvanları için doğaya yem bıraktı - Haberler
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Yozgat'ta jandarma ekipleri yaban hayvanları için doğaya yem bıraktı

Yozgat'ta jandarma ekipleri yaban hayvanları için doğaya yem bıraktı
AA / Ömer Ertuğrul - Haberler | Güncel

Yozgat'ta İl Jandarma Komutanlığı Hayvan Durumu İzleme (HAYDİ) ekiplerince, kışın yiyecek bulmakta güçlük çeken yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı.

YOZGAT (AA) - Yozgat'ta İl Jandarma Komutanlığı Hayvan Durumu İzleme (HAYDİ) ekiplerince, kışın yiyecek bulmakta güçlük çeken yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı.

Kentte etkili olan kar yağışının ardından jandarma ekipleri, yaban hayvanlarını unutmadı.

Ekipler, Recepli köyü mevkisine buğday, mama ve ekmek bıraktı.

Çalışmalarından dolayı jandarma ekiplerine teşekkür eden vatandaşlardan Davut Akgül, "Jandarmamız halkın yanında olduğu gibi hayvanlarımıza da sahip çıkıyor. Kendileri her zaman bizim yanımızda. Bugün de böyle bir etkinlik düzenlediler." dedi.

Yozgat'ta jandarma ekipleri yaban hayvanları için doğaya yem bıraktı

Yozgat'ta jandarma ekipleri yaban hayvanları için doğaya yem bıraktı

Yozgat'ta jandarma ekipleri yaban hayvanları için doğaya yem bıraktı

Yozgat'ta jandarma ekipleri yaban hayvanları için doğaya yem bıraktı

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AA / Ömer Ertuğrul - Son Dakika Haberleri

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