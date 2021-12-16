Yozgat'ta işçiler asgari ücrete yapılan zamdan memnun - Haberler
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Yozgat'ta işçiler asgari ücrete yapılan zamdan memnun

Yozgat'ta işçiler asgari ücrete yapılan zamdan memnun
AA / Ömer Ertuğrul - Haberler | Güncel

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan yeni asgari ücret, Yozgat'ta işçileri mutlu etti.

YOZGAT (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan yeni asgari ücret, Yozgat'ta işçileri mutlu etti.

Günlerdir merakla beklenen 2022 yılında uygulanacak asgari ücrete yaklaşık yüzde 50 zam yapılması, çalışanlar tarafından memnuniyetle karşılandı.

Yozgat'ta asgari ücretle çalışan işçilerden Yaşar Özer, yapılan zamdan memnun olduklarını söyledi.

Özer, son günlerde tüketim ürünlerine sürekli gelen zamlardan şikayetçi olduklarını belirterek, "Artık evimize herhangi bir şey alamaz duruma gelmiştik. Böyle bir şey bekliyorduk. İnşallah ileriki günlerde daha iyi olur ve ürünlere gelen zamların önüne geçilir." dedi.

Adnan Kaplan, "Beklentimin üzerinde bir ücret oldu. Benim tahminim 3 bin 750 civarındaydı. 4 bin 250 lira çok güzel bir rakam. Devletimiz ve milletimize hayırlı olsun." değerlendirmesinde bulundu.

Hayati Kılıçaslan da asgari ücrete verilen zamdan dolayı Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti.

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AA / Ömer Ertuğrul - Son Dakika Haberleri

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