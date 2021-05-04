Yozgat'ta inşaat malzemesi çaldığı iddia edilen 5 şüpheli yakalandı
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Yozgat'ta inşaat malzemesi çaldığı iddia edilen 5 şüpheli yakalandı

Yozgat'ta inşaat malzemesi çaldığı iddia edilen 5 şüpheli yakalandı
Anadolu Ajansı / Şahin Özmen - Haberler | Güncel

Yozgat'ın Sorgun ilçesinde inşaatlardan hırsızlık yaptığı öne sürülen 5 zanlı gözaltına alındı.

Yozgat'ın Sorgun ilçesinde inşaatlardan hırsızlık yaptığı öne sürülen 5 zanlı gözaltına alındı.

İlçede 2 inşaattan demir ve kalıp malzemesi çalındığı ihbarını üzerine Sorgun İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti.

Güvenlik kamerası kayıtlarından kimlikleri belirlenen H.B, M.O, B.Ö, M.B. ve H.D. çaldıkları malzemeleri bir esnafa satmaya çalışırken yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, savcılık tarafından serbest bırakıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şahin Özmen

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