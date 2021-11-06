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YOZGAT'TA İNDİRİM İZDİHAMI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

MERKEZİ İstanbul'da bulunan bir AVM zincirinin Yozgat'ın Sorgun ilçesindeki mağazasında ürünlerde yüzde 40 indirim yapılması ve 2'şer adet halı ya da kilimlerin 49 TL'den satışa çıkarılması izdihama neden oldu.

İSTANBUL (DHA) - MERKEZİ İstanbul'da bulunan bir AVM zincirinin Yozgat'ın Sorgun ilçesindeki mağazasında ürünlerde yüzde 40 indirim yapılması ve 2'şer adet halı ya da kilimlerin 49 TL'den satışa çıkarılması izdihama neden oldu.

Zincir AVM'nin Sorgun'daki şubesinde saat 11.00'de satışa çıkarılan ürünlerde büyük indirim yapacağına dair sosyal medyada yapılan duyuru ve tanıtımları görenler mağazanın önünde uzun kuyruk oluşturdu. Mağazada 2'şer adet halı ya da kilimlerin 49 TL'den satışa çıkarılacağını duyanlar sosyal mesafe kuralını tamamen unutttu. Kalabalık, kilim ve halılardan alabilmek için büyük çaba harcadı. Mağazanın içerisinde de indirimdeki ürünleri almak isteyenler yoğunluğa neden oldu.

AVM yetkilileri, benzer kampanyaların çeşitli tarihlerde çeşitli yerlerde yapıldığını, gördükleri ilgiden son derece memnun olduklarını söyledi.

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR

İhsan DÖRTKARDEŞ/YOZGAT, (DHA)-

YOZGAT'TA İNDİRİM İZDİHAMI

YOZGAT'TA İNDİRİM İZDİHAMI

YOZGAT'TA İNDİRİM İZDİHAMI

YOZGAT'TA İNDİRİM İZDİHAMI

YOZGAT'TA İNDİRİM İZDİHAMI

YOZGAT'TA İNDİRİM İZDİHAMI

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