Yozgat'ta İller ve Destinasyonlar Tanıtım Çalışması Toplantısı yapıldı

Yozgat Kültür ve Turizm Müdürlüğü koordinasyonunda İller ve Destinasyonlar Tanıtım Çalışması Toplantı düzenlendi.

Valilik Konferans Salonu'ndaki toplantıda Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TAG) Genel Müdür Yardımcısı Elif Balcı Fisunoğlu, ajansın çalışmaları ve Yozgat'ın tarihi, turistik alanları ile yemeklerinin tanıtılması, kente turist çekilmesi kapsamında neler yapılacağı hakkında bilgi aktardı.

Katılımcıların görüş ve önerileri alındıktan sonra konuşan Yozgat Valisi Ziya Polat, yapılan bu tür toplantıların ve çalıştayların önemli olduğunu ancak bunun sahaya yansıtılması gerektiğini söyledi.

Polat, ellerinde bugüne kadar yapılmış çok sayıda çalıştay evrakı bulunduğunu ifade ederek, "Neler yapılması gerektiği konusunda yol haritaları çizilmiş ama artık sahaya inilmesi lazım. Turizm değerleri bakımından iyi durumdayız ama turizmden para getiren değerimiz çok az. Roma hamamı var, Kazankaya Kanyonu, Çamlık Milli Parkı'mız var ama yeterince turist çekemiyoruz. Çamlık Milli Parkı'nın değerini artırmamız lazım, burasını turizm değeri yapmamız lazım. İnsanımız turizmden para kazanırsa bu değerlere daha fazla salip çıkar." dedi.

Termal konusunda Sorgun ilçesinin iyi durumda olduğunu kaydeden Polat, "Sarıkaya, Boğazlıyan, Yerköy ilçemizde de adımlar atılması lazım. Akdağmadeni ormanlarımız var, bunları turizme kazandırmamız gerekiyor. Pandemi ile kamp turizminin önemi arttı, insanlar artık otelleri değil, kamp alanlarını istiyor. Buna göre altyapı oluşturmamız gerekiyor." ifadelerini kullandı

Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse de Yozgat'ın tarihi, turistik ve yemek konusunda zengin kaynakları olduğunu aktardı.

Köse, "Bütün ilçelerimizin kendine göre önemli turizm değerleri var ve bu değerleri öne çıkarmak için çaba sarf ediyor. Bu konuda Yozgat'ı bütün olarak görmek ve bütün değerlendirerek tanıtmak gerekir." dedi.

Toplantıya Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Karadağ, İl Kültür ve Turizm Müdürü Hüseyin Çiftçi, daire müdürleri, sivil toplum kuruluş temsilcileri katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Ertuğrul