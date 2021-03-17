Yozgat'ta ilkti: Hizmete hazır
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Yozgat'ta ilkti: Hizmete hazır

17.03.2021 18:16 | Son Güncelleme: 17.03.2021 18:21
Yozgat'ta ilkti: Hizmete hazır

Yozgat'ın Akdağmadeni ilçesinde il genelinde ilk olma özelliği taşıyan Akdağmadeni Öğretmenevi ve Akşam Sanat Okulu Kadın Lokali hizmete hazır hale geldi.

Yozgat'ın Akdağmadeni ilçesinde il genelinde ilk olma özelliği taşıyan Akdağmadeni Öğretmenevi ve Akşam Sanat Okulu Kadın Lokali hizmete hazır hale geldi.

Yozgat'ın Akdağmadeni ilçesinde İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yapılan ve Yozgat'ta bir ilk olma özelliği taşıyan Akdağmadeni Öğretmenevi ve Akşam Sanat Okulu Kadın Lokali hazırlıklarını tamamladı. Akdağmadeni İlçe Milli Eğitim Müdürü Ersoy Ceylan konu ile alakalı yaptığı açıklamada, "Tamamen bayanlara yönelik olan bu nezih ortamdan bütün herkes yararlanabilecektir. Lokalde her türlü sıcak ve soğuk meşrubat imkanı mevcuttur. Ayrıca özel günlerde sevdiklerinizle bir arada olabilmeniz için salonu kiralayabilirsiniz. Kısıtlamaların kaldırılması ile birlikte, faaliyete geçecek olan lokal saat 12: 00 ile 00: 00 arası hizmet verecektir. Ayrıca salgın sürecinde kapalı olan Öğretmenevi Erkek Lokali' de yenilendi" dedi. - YOZGAT

Yozgat'ta ilkti: Hizmete hazır
Yozgat'ta ilkti: Hizmete hazır

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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