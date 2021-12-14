Yozgat'ta İl Afet Risk Azaltma Planı Toplantısı yapıldı - Haberler
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Yozgat'ta İl Afet Risk Azaltma Planı Toplantısı yapıldı

Yozgat'ta İl Afet Risk Azaltma Planı Toplantısı yapıldı
AA / Ömer Ertuğrul - Haberler | Güncel

Yozgat Valisi Ziya Polat başkanlığında, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü koordinesinde İl Afet Risk Azaltma Planı (İRAP) Toplantısı yapıldı.

YOZGAT (AA) - Yozgat Valisi Ziya Polat başkanlığında, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü koordinesinde İl Afet Risk Azaltma Planı (İRAP) Toplantısı yapıldı.

Valilik Konferans Salonu'ndaki toplantıda konuşan Vali Polat, afetlerle karşılaşılmasının kaçınılmaz olduğunu söyledi.

Polat, "Tüm kurum ve kuruluşlarımızla mevcut durumu kontrol edip plan yapmamız lazım. Bu planlar sadece kağıt üzerinde kalmamalı. Planların uygulanabilir olması lazım. Kağıt üzerinde her şey dört dörtlük olabilir ama en ufak sel taşkınında ne yapacağımızı bilmiyorsak planlarımız sadece kağıt üzerinde demektir. Planların tatbikatının yapılması gerekiyor." dedi.

İl Afet ve Acil Durum Müdürü Halil İbrahim İbiş de çalışmalar hakkında bilgi verdi, müdürlük uzmanlarınca eylem planları sunumu yapıldı.

Toplantıya Belediye Başkanı Celal Köse, İl Jandarma Komutanı Albay Halil Başer, İl Emniyet Müdürü Murat Esertürk, İl Özel İdare Genel Sekreteri Nazif Yılmaz ve daire müdürleri katıldı.

Yozgat'ta İl Afet Risk Azaltma Planı Toplantısı yapıldı

Yozgat'ta İl Afet Risk Azaltma Planı Toplantısı yapıldı

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AA / Ömer Ertuğrul - Son Dakika Haberleri

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