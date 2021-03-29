Yozgat'ta iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı
Anadolu Ajansı / Ferhat Kayhan - Haberler | Güncel
Yozgat'ın Yerköy ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.
Yozgat'ın Yerköy ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.
Murat Kılıç idaresindeki 66 AAT 312 plakalı otomobil, Ayanoğlu Mahallesi Sanayi Sitesi kavşağında, Mehmet Aydoğan'ın kullandığı 06 ELD 20 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada sürücü Kılıç ile aracında bulunan Fatih Yaman, Yasin Can ve Bayram Yıldırım yaralandı.
Yaralılar, ambulansla Yerköy Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ferhat Kayhan