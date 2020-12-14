Yozgat'ta iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı
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Yozgat'ta iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı

14.12.2020 23:09 | Son Güncelleme: 14.12.2020 23:12
Yozgat'ta iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı

Yozgat'ın Sorgun ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1'i çocuk, 4 kişi yaralandı.

Yozgat'ın Sorgun ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1'i çocuk, 4 kişi yaralandı.

Fazlı Özel (43) idaresindeki 61 TR 243 plakalı otomobil, D-200 kara yolu Sorgun Ayrıdam köyü kavşağında Rahmi Karadavut (27) yönetimindeki 66 LK 044 plakalı otomobil ile çarpıştı.

Kazada sürücüler ile Hamide Uzunöz (18), Emre Karadavut (2) yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Sorgun Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şahin Özmen

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