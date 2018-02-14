Yozgat'ta İki Ayrı Trafik Kazasında 4 Kişi Yaralandı
Yozgat'ın Sorgun ilçesinde meydana gelen 2 trafik kazasında 4 kişi yaralandı.
Yozgat'ın Sorgun ilçesinde meydana gelen 2 trafik kazasında 4 kişi yaralandı.
Yozgat Sivas karayolunda meydana gelen trafik kazasında, Mürsel Erciyas yönetimindeki 66 HD 7483 Plakalı otomobil Sorgun Mükremin Mahallesi yakınlarında sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki elektrik direğine çarptı.
Kazada sürücü ve otomobilde bulunan Server Erciyas (55) yaralandı.
Belencumafakılı köyü yakınlarında meydana gelen kazada ise Sami Aksoy (55) yönetimindeki 66 SC 968 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini yitirmesi sonucu şarampole devrildi.
Kazada, sürücü ile araçta bulunan oğlu Ramazan Şamil Aksoy (18) yaralandı.
Yaralılar olay yerine gelen ambulansla Sorgun Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.