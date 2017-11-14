Yozgat'ta İhtiyaç Sahibi Ailelerin Haritası Çıkarıldı

Yozgat Belediye Başkan Yardımcısı Talip Karslıoğlu, kış mevsiminin girmesiyle şu ana kadar 200 ailenin ihtiyacının karşılandığını söyledi.



Sosyal belediyecilik alanında yapılan çalışmalar hakkında açıklamalarda bulunan Yozgat Belediye Başkan Yardımcısı Talip Karslıoğlu, yardım hizmet biriminde 9 projenin devam ettiğini söyledi.



Kış mevsiminin kendini hissettirmesiyle birlikte Yozgat Belediyesi Sosyal Yardım Hizmet Biriminin ihtiyaç sahibi ailelerin odun, kömür, eşya, giyecek ve gıda ihtiyaçlarını karşılamaya başladığını belirten Karslıoğlu, şu ana kadar 200 aileye ulaştıklarını ifade etti.



Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'ndan kömür yardımı çıkmayan ailelere ilk etapta 25 ton kömür yardımı yapıldığını hatırlatan Karslıoğlu, evlerinde oturacak eşyası olmayan ailelere kanepe, koltuk, yatak ve battaniye yardımı yaptıklarını da dile getirdi.



İhtiyaç sahibi ailelere gıda ve ekmek yardımı yaptıklarını da vurgulayan Karslıoğlu, Hoş geldin bebek yardım kampanyalarının da devam ettiğini aktardı. - YOZGAT