Yozgat'ta İHH üyeleri, Çin'in Doğu Türkistan'a yönelik politikasını protesto etti
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Yozgat'ta İHH üyeleri, Çin'in Doğu Türkistan'a yönelik politikasını protesto etti

Anadolu Ajansı / Ömer Ertuğrul - Haberler | Güncel
Yozgat'ta İHH üyeleri, Çin'in Doğu Türkistan'a yönelik politikasını protesto etti

Yozgat İHH İnsani Yardım Derneği üyeleri, Çin'in Uygur Türklerine yönelik politikasını protesto etti.

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Yozgat İHH İnsani Yardım Derneği üyeleri, Çin'in Uygur Türklerine yönelik politikasını protesto etti.

Çapanoğlu Büyük Camii önünde toplanan dernek üyeleri adına açıklama yapan İHH gönüllüsü Halil İbrahim Erbek, Çin'in 11 Eylül 2001 sonrasında terörle mücadele bahanesiyle Doğu Türkistan'a yönelik baskılarını artırdığını söyledi.

Dünya tarihinde bir milletin topyekün gözaltına alındığını, kadın erkek, genç yaşlı toplama kampları, çocuk kampları ve hapishanelere doldurulduğunu aktaran Erbek, "Kalanların da 'aile olmak' projesi adı altında evlerde Çinli gardiyanların insafına terk edildiği, insanların sokaklarda dahi yüz tanıma sistemleriyle adım adım izlendiği başkaca bir dönem var mı, bilemiyoruz." dedi.

Erbek, Çin'in genel hukuk ilkesi olarak bilinen masumiyet karinesini hiçe sayan "suçu önceden önleme prensibi" ile herhangi bir suçu bulunmayan ve mahkeme edilmeyen milyonlarca insanı "ayrımcılık, aşırılık ve terör" suçlamalarıyla toplama kamplarına doldurduğunu aktardı.

Erbek, açıklamasında şunları kaydetti:

"Doğu Türkistan'daki toplama kampları kayıtsız şartsız bir an evvel kapatılmalı, bölgede uygulanan tüm hak ihlallerine derhal son verilmelidir. BM, Çin'in insan haklarını ayaklar altına alan toplama kampları vahşetini derhal durduracak sahici adımlar atmalıdır. İslam İşbirliği Teşkilatı ya İslam ülkelerini bu zulme karşı mobilize etmeli ya da kendini lağvetmelidir. Zira İİT'nin mevcut tutumu Çin'i daha da cesaretlendirmektedir. Türkiye bu zulmün bitirilmesi için öncü olmalıdır. Çin, bu zulmü sonlandırıncaya kadar tüm dünya halkları Çin mallarını boykot etmelidir."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Ertuğrul

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