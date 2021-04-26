Yozgat'ta iğne yapılırken kaçan boğa çatıda asılı kaldı
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Yozgat'ta iğne yapılırken kaçan boğa çatıda asılı kaldı

Yozgat'ta iğne yapılırken kaçan boğa çatıda asılı kaldı
Anadolu Ajansı / Ömer Ertuğrul - Haberler | Güncel

Yozgat'ın Yazıpınar köyünde iğne yapılacağı sırada kaçan boğa, ahıra bitişik tandırlığın çatısına sıkıştı.

Yozgat'ın Yazıpınar köyünde iğne yapılacağı sırada kaçan boğa, ahıra bitişik tandırlığın çatısına sıkıştı.

Köyde hayvancılık yapan Beytullah Erkoç, öksüren boğaya ahırda iğne yapmak istedi. Bu sırada kaçan hayvan, bitişikteki tandırlığın çatısına doğru sıçrayınca askıda kalarak sıkıştı.

Erkoç sıkışan boğayı yakınlarının yardımıyla güçlükle indirebildi.

Beytullah Erkoç, AA muhabirine, "Hayvanın dört ayağı boşta çatıda asılı kaldı. Babam ve dayımla birlikte hayvanın ayağının altına takoz yerleştirdik. Güçlükle indirdik. İndiremeseydik itfaiyeden yardım isteyecektik." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Ertuğrul

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