Yozgat'ta iftar sofralarının vazgeçilmez tatlısı 'ekmek kadayıfı'
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Yozgat'ta iftar sofralarının vazgeçilmez tatlısı 'ekmek kadayıfı'

Yozgat'ta iftar sofralarının vazgeçilmez tatlısı 'ekmek kadayıfı'
04.05.2020 19:37 | Son Güncelleme: 04.05.2020 19:40

Yozgat'ta iftar sofralarının vazgeçilmez tatlısı 'ekmek kadayıfı' Yozgat'ta kaymaklı veya kaymaksız olarak tüketilen ekmek kadayıfı tatlısı, Ramazanda iftar sofralarını süslüyor.

Yozgat'ta iftar sofralarının vazgeçilmez tatlısı 'ekmek kadayıfı'

YOZGAT - Yozgat'ta kaymaklı veya kaymaksız olarak tüketilen ekmek kadayıfı tatlısı, Ramazanda iftar sofralarını süslüyor.

Yozgat'ta Ramazan ayında usta ellerde pişirilen ekmek kadayıfı, vatandaşların beğenisine sunuluyor. İftar sofralarının değişmez lezzeti olan ekmek kadayıfı, sabah saatlerinde büyük bir ustalıkla ve zahmetle hazırlanarak vatandaşın hizmetine sunuluyor. İlk olarak 30 ila 45 dakika arası yumuşaması için suda bekletilen ekmek kadayıfı daha sonra pişirilmesi için büyük bir tepsi içerisinde ocağa alınıyor. Daha önceden hazırlanan şerbet, ekmek kadayıfının üzerine dökülüyor ve kaynamaya bırakılıyor. Ocakta bir saat boyunca pişirilmeye bırakılan ekmek kadayıfı yemeye hazır hale getiriliyor.

Ramazan ayında en çok tüketilen tatlılar arasında yer alan ekmek kadayıfı, kent merkezindeki işletmelerin tezgahlarını süslüyor. Ekmek kadayıfına vatandaşlar da yoğun ilgi gösteriyor. İftara sayılı saatler kala tezgahlardaki tatlılar tükenirken yaklaşık 800 gram gelen ekmek kadayıfının dilimi de 10 liraya satılıyor.

Yozgat'ta 25 yıldır ekmek kadayıfı ustalığı yapan Mahmut Okan, tatlının yapılışının zor ve zahmetli olduğunu söyledi.

Tatlının yapılışını anlatan Okan, Yozgat'ta Ramazan ayında ekmek kadayıfının çok sık tüketildiğini belirtti. Okan, "Günde yaklaşık 20 tepsi ekmek kadayıfı üretiyoruz. Yozgatlı bu tatlıyı çok seviyor. Yozgat'ta vatandaşların iftar sofralarını süsleyen bir numaralı tatlı ekmek kadayıfıdır. Yapılışı zahmetlidir, yaklaşık 1 buçuk saati bulur" dedi.

5 yıldır ekmek kadayıfı tatlısı sattığını söyleyen Duran Yorulmaz ise "Ramazanda ekmek kadayıfı tatlısı satışları önceki yıllara göre bu sene virüsten dolayı düştü. Bu tatlıyı 5 senedir satıyorum Ramazanda olmazsa olmazlardan. Ekmek su gibi satılır. Ekmek kadayıfı Ramazanda mutlaka çıkmalı. Başka tatlılara benzemiyor. Ramazandan ramazana yapılıyor ve her yerde bu tatlıdan bulma şansınız çok fazla. Ancak korona virüsten dolayı bu sene tatlıyı alan da az satan da" şeklinde konuştu.

Yozgat'ta iftar sofralarının vazgeçilmez tatlısı 'ekmek kadayıfı'

Kaynak: İHA

Manşet

Haberler

Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, kademeli normalleşme sürecinin ayrıntılarını açıkladı Haber
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, kademeli normalleşme sürecinin ayrıntılarını açıkladı
Son Dakika: YKS sınavı 27-28 Haziran'da, LGS sınavı 20 Haziran'da yapılacak Haber
Son Dakika: YKS sınavı 27-28 Haziran'da, LGS sınavı 20 Haziran'da yapılacak
Ambulans helikopterin tarlalarına inmesine izin vermeyen kadın suskunluğunu bozdu Haber
Ambulans helikopterin tarlalarına inmesine izin vermeyen kadın suskunluğunu bozdu
Yapılan son seçim anketine göre; İmamoğlu ve Yavaş'ın oy oranında büyük artış var Haber
Yapılan son seçim anketine göre; İmamoğlu ve Yavaş'ın oy oranında büyük artış var
Baraja kırmızı balık bırakan ABD'li bu hareketinin nedenini açıkladı: Özgürlüklerine kavuşturmak için baraja bıraktım Haber
Baraja kırmızı balık bırakan ABD'li bu hareketinin nedenini açıkladı: Özgürlüklerine kavuşturmak için baraja...
Esra Erol, canlı yayında konuğunun koronavirüs olduğunu öğrendi Haber
Esra Erol, canlı yayında konuğunun koronavirüs olduğunu öğrendi
Gizemli kayboluşun sırrı çözüldü! Kim'e ihanet edenleri kötü günler bekliyor
Gizemli kayboluşun sırrı çözüldü! Kim'e ihanet edenleri kötü günler bekliyor
Görüntü bugün Türkiye'de kaydedildi! 2 kardeşin polise saldırdığı anlar kamerada
Görüntü bugün Türkiye'de kaydedildi! 2 kardeşin polise saldırdığı anlar kamerada
Korona kapan doktorların gizli gizli kullandığı ama adını açıklayamadıkları ilaç ortaya çıktı
Korona kapan doktorların gizli gizli kullandığı ama adını açıklayamadıkları ilaç ortaya çıktı
Nihat Hatipoğlu'na video gönderen mezarcının anlattıkları tüyler ürpertti
Nihat Hatipoğlu'na video gönderen mezarcının anlattıkları tüyler ürpertti
Para meselesi yüzünden çıkan ve 1 kişinin yaşamını yitirdiği silahlı kavga kamerada
Para meselesi yüzünden çıkan ve 1 kişinin yaşamını yitirdiği silahlı kavga kamerada
HDP Milletvekili Ahmet Şık, partisini bombalayarak istifa etti
HDP Milletvekili Ahmet Şık, partisini bombalayarak istifa etti
Kangal köpeklerinin saldırdığı eşek kurtarıldı, yavrusu yaşamını yitirdi
Kangal köpeklerinin saldırdığı eşek kurtarıldı, yavrusu yaşamını yitirdi
Dünya liderlerinin korona aşısı için 7,5 milyar euro toplama maratonu başladı! İşte kalem kalem yapılan bağışlar
Dünya liderlerinin korona aşısı için 7,5 milyar euro toplama maratonu başladı! İşte kalem kalem yapılan bağışlar
Kim Milyoner Olmak İster'de iftarın akşam ezanında yapıldığını bilmeyen yarışmacı tepki çekti
Kim Milyoner Olmak İster'de iftarın akşam ezanında yapıldığını bilmeyen yarışmacı tepki çekti
Son dakika: Ayşe Karaman'ın ölümüne ilişkin yargılanan Özgür Tarhan'ın tahliyesine karar verildi
Son dakika: Ayşe Karaman'ın ölümüne ilişkin yargılanan Özgür Tarhan'ın tahliyesine karar verildi
Taş ocağından çıkan termal su, bölge halkını heyecanlandırdı
Taş ocağından çıkan termal su, bölge halkını heyecanlandırdı
Acun Ilıcalı'dan, Cemal Can'a gizli gizli yemek veren Ardahan'a terleten şaka
Acun Ilıcalı'dan, Cemal Can'a gizli gizli yemek veren Ardahan'a terleten şaka
Koronavirüsün etkisiyle Nisan ayında dış ticaret açığı 3,97 milyar dolar oldu
Koronavirüsün etkisiyle Nisan ayında dış ticaret açığı 3,97 milyar dolar oldu
Ünlülerin sosyal mesafeli dövüş akımı videosu izlenme rekoru kırdı
Ünlülerin sosyal mesafeli dövüş akımı videosu izlenme rekoru kırdı
İngiltere'de koronavirüs hastalarını ve salgını takip etmek için 'korona takip uygulamasının' denemesine başlanıyor
İngiltere'de koronavirüs hastalarını ve salgını takip etmek için "korona takip uygulamasının" denemesine...
Tanzanya'dan dönen Türk vatandaşı, karantinada kaldığı yurtta pideyle iftar verdi
Tanzanya'dan dönen Türk vatandaşı, karantinada kaldığı yurtta pideyle iftar verdi
Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, çocukluk fotoğrafıyla vatandaşlara 'Evde Kal' çağrısı yaptı
Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, çocukluk fotoğrafıyla vatandaşlara "Evde Kal" çağrısı yaptı
Antalya Valisi'ne 'Yardım yapmıyorsunuz' diyen kişinin daha önce yardım aldığı ortaya çıktı
Antalya Valisi'ne "Yardım yapmıyorsunuz" diyen kişinin daha önce yardım aldığı ortaya çıktı
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü'den vatandaşlara 'Pazartesi' uyarısı: Salgın bitmedi devam ediyor
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü'den vatandaşlara "Pazartesi" uyarısı: Salgın bitmedi devam ediyor
Sokağa çıkma yasağının sona ermesinin ardından İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 15 oldu
Sokağa çıkma yasağının sona ermesinin ardından İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 15 oldu
Günlük burç yorumları 4 Mayıs 2020 Pazartesi (Haftalık burç yorumları)
Günlük burç yorumları 4 Mayıs 2020 Pazartesi (Haftalık burç yorumları)
Haftalık burç yorumları 4 - 10 Mayıs: Burçları bu hafta neler bekliyor?
Haftalık burç yorumları 4 - 10 Mayıs: Burçları bu hafta neler bekliyor?
İzmir Büyükşehir Belediyesi, 3 Mayıs'ı 'Dünya İzmirliler Günü' ilan etti
İzmir Büyükşehir Belediyesi, 3 Mayıs'ı "Dünya İzmirliler Günü" ilan etti
Sokaklar boş kalınca koyun sürüsü kentin en işlek caddesine indi
Sokaklar boş kalınca koyun sürüsü kentin en işlek caddesine indi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Özgür Özel Ziya Selçuk Mustafa Şentop Devlet Bahçeli Mehmet Cahit Turhan
Magazin Nur Yerlitaş Hatice Çarpar Burak Özçivit Serenay Sarıkaya
Spor Ersun Yanal Bülent Uygun Malcolm Thomas Cristiano Ronaldo Mert Hakan Yandaş
Daha Fazla Mayıs Kadın Samsun Antalya
Şu an buradasınız: Yozgat'ta iftar sofralarının vazgeçilmez tatlısı 'ekmek kadayıfı' - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 4.5.2020 20:01:35. #1.14#
title