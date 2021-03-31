Yozgat'ta iç sularda avlanma yasağı yarın başlıyor
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Yozgat'ta iç sularda avlanma yasağı yarın başlıyor

Anadolu Ajansı / Ömer Ertuğrul - Haberler | Güncel
Yozgat'ta iç sularda avlanma yasağı yarın başlıyor

Yozgat Tarım ve Orman İl Müdürü Tanju Özkaya, 1 Nisan'da iç sularda avlanma yasağının başlayacağını bildirdi.

Yozgat Tarım ve Orman İl Müdürü Tanju Özkaya, 1 Nisan'da iç sularda avlanma yasağının başlayacağını bildirdi.

Özkaya, gazetecilere, balıkların üreme mevsimi olan 1 Nisan-1 Temmuz arasında il genelinde göl, gölet, baraj ve sulak alanlarda avlanmanın yasaklandığını belirtti.

Su ürünleri yetiştiriciliği ve bununla ilgili iş ve işlemlerin Tarım ve Orman İl Müdürlüğünün ana konularından biri olduğunu anlatan Özkaya, "1 Nisan itibarıyla baraj, gölet ve bütün sucul alanlarda avlanma yasakları başlayacak. İlimizde avcılığı yapılan balık türleri sazan, sudak, çay balığı, tatlı su kefali, tatlı su ıstakozu ve gümüş balığıdır. Bu dönemde denetim elemanlarımız, emniyet, jandarma ve zabıta ile beraber devamlı denetim yapacak." dedi.

Özkaya, gelecek nesillere sürdürülebilir su ürünleri avcılığı bırakabilmeyi ve sofralarda kaliteli, yeterli balık türlerini artırmayı amaçladıklarını ifade ederek, avcılardan kurallara uymasını istedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Ertuğrul

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