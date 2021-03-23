Yozgat'ta hortum hasara neden oldu
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Yozgat'ta hortum hasara neden oldu

23.03.2021 12:05 | Son Güncelleme: 23.03.2021 12:26
Yozgat'ta hortum hasara neden oldu

Yozgat'ın Sorgun ilçesinde etkili olan hortum 3 köyde maddi zarara neden oldu.

Yozgat'ın Sorgun ilçesinde etkili olan hortum 3 köyde maddi zarara neden oldu.

İlçeye bağlı Emirler, Külhüyük ve Akocak köylerinde etkili olan hortum, elektrik direklerini devirdi, ağaçları kırdı, çatıları uçurdu.

AFAD ve jandarma ekipleri, köylerde hasar tespit çalışmalarına başladı.

Emirler köyü sakini 63 yaşındaki Cansever Yıldız, hortumun saniyeler içinde köyde felakete neden olduğunu söyledi.

Yıldız, "Eşimle birlikte kapıya tutunduk, evi yıkacak zannettik. Ağaçları devirdi. Dışarı çıkamadık, çıksaydık insanları kağıt gibi götürürdü. Komşuların çok hasarı var. Allah yardımcımız oldu. Her şey bir anda oldu. Can pazarı yaşadık. Allah kimseye yaşatmasın. Allah'tan can kaybımız yok." dedi.

Veli Pınarcı da 55 yaşında olduğunu ve ilk defa böyle bir doğal afet gördüğünü belirtti.

Pınarcı, "Evde oturuyordum, rüzgar çıktı. Gökte mavi bir şey gördüm, 'gök yere indi' dedim. Baktım komşunun çadırını sökmüş. Su tankını 300 metre sürüklemiş." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Ertuğrul

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