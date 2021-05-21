Yozgat'ta hırsızlık olayına karışan 2 kişi yakalandı
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Yozgat'ta hırsızlık olayına karışan 2 kişi yakalandı

Yozgat'ta hırsızlık olayına karışan 2 kişi yakalandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Yozgat İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, evden hırsızlık olayına karışan 2 şüpheliyi yakaladı.

Yozgat İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, evden hırsızlık olayına karışan 2 şüpheliyi yakaladı.

Yozgat İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, merkeze bağlı Lök köyünde, S.E. isimli vatandaşın evinden televizyon, bisiklet ve tarım aletlerinin çalınması üzerine çalışma başlattı.

Olayla ilgili yapılan araştırmalar ve teknik takip sonucu hırsızlık olayına karışan H.D. ve Ü.G. isimli şüpheliler yakalanarak Yozgat Cumhuriyet Başsavcılığınca gözaltına alındı.

Yapılan sorgulamanın ardından suçlarını itiraf eden şüphelilerin sattıkları malzemeler, tekrardan S.E.'ye teslim edildi.

Şüpheli şahıslar işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. - YOZGAT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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