Yozgat'ta hırsızlık iddiasıyla gözaltına alınan iki şüpheli tutuklandı

27.12.2019 14:18 | Son Güncelleme: 27.12.2019 14:18

Yozgat'ta yakalanan iki hırsızlık zanlısı tutuklandı.

Saraykent, Sarıkaya, Sorgun ve Akdağmadeni ilçelerinde, çeşitli tarihlerde meydana gelen 26 ayrı hırsızlık olayını araştıran jandarma ekipleri, plaka tanıma sistemleri ve güvenlik kamerası kayıtlarından şüphelilerin E.Y. ve E.T. olduğunu tespit etti.

Ekipler, Sarıkaya ilçesindeki ikametlerine düzenlediği operasyonda, zanlıları gözaltına aldı.

Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda çok sayıda çalıntı malzeme ele geçirildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Kaynak: AA