Yozgat'ta hazineye ait arazilere gelir getirici bitkiler dikilecek
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Yozgat'ta hazineye ait arazilere gelir getirici bitkiler dikilecek

Yozgat'ta hazineye ait arazilere gelir getirici bitkiler dikilecek
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Yozgat'ta hazineye ait tarıma elverişsiz arazilerde gelir getirici bitki türleri dikilerek vatandaşlara ekonomik destek sağlanacak.

Yozgat'ta hazineye ait tarıma elverişsiz arazilerde gelir getirici bitki türleri dikilerek vatandaşlara ekonomik destek sağlanacak.

Yozgat Valiliği ile Kayseri Orman Bölge Müdürlüğü arasında kentte bulunan milli emlaka ait arazilere gelir getirici meyve fidanları dikilmesi için protokol imzalandı.

Yozgat Valiliği Toplantı Salonunda düzenlenen imza törende açıklamalarda bulunan Vali Ziya Polat, kentte geçen yıl bir milyon 200 bin fidan dikildiğini, bu yıl da 1 milyon 500 bin civarında fidan dikeceğini söyledi.

Yozgat genelinde çam fidanı dikimine devam ettiklerini ancak vatandaşlara gelir getirecek bitki türlerinin de yetiştirilmesini istedikleri belirten Vali Polat, "Yapılan çalışmalar sonucunda ilimizdeki milli emlak yerlerinde ceviz, mahlep, alıç, ahlat, adaçayı, nane, kekik gibi tıbbi aromatik bitkiler dikmeyi planladık. Kamuya ait yerlere uygun alanlara bu bitkileri dikeceğiz. Elimizdeki imkanları orman genel müdürlüğümüzle birleştirerek vatandaşımıza gelir getirecek bitki türlerini kazandırmamız lazım. Bundan sonra Yozgat'ta gelir getirici fidan dikimine başlamış bulunuyoruz. Tarım ve Orman Bakanımıza, Orman Genel Müdürümüze, bölge ve il müdürümüze teşekkür ediyorum. Vatandaşlarımızın da bu işe de sahip çıkacağını düşünüyorum" dedi.

Kayseri Orman Bölge Müdürlüğü ile Yozgat Valiliği arasında yapılan protokol gereği tarım yapılmasına uygun olmayan hazineye ait atıl durumdaki boş arazilere gelir getirici bitki türleri ekileceğini belirten Kayseri Orman Genel Müdürü İsa Çapkın, bu bitkilerin 3 yıl bakımının yapılmasını sağlayacaklarını söyledi. - YOZGAT

Yozgat'ta hazineye ait arazilere gelir getirici bitkiler dikilecek

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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