Yozgat'ta hastane hizmet aracı devrildi: 1 yaralı
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Yozgat'ta hastane hizmet aracı devrildi: 1 yaralı

Anadolu Ajansı / Şahin Özmen - Haberler | Güncel
Yozgat'ta hastane hizmet aracı devrildi: 1 yaralı

Yozgat'ın Sorgun ilçesinde Kadışehri Devlet Hastanesine ait hizmet aracının devrilmesi sonucu bir kişi yaralandı.

Yozgat'ın Sorgun ilçesinde Kadışehri Devlet Hastanesine ait hizmet aracının devrilmesi sonucu bir kişi yaralandı.

Yozgat'tan Kadışehri'ne giden Tuncay Kızılkaya yönetimindeki 66 FE 122 plakalı hizmet aracı, Gülşehri beldesi Üzümlük mevkisinde kontrolden çıkarak devrildi.

Kazada yaralanan sürücü, 112 sağlık ekiplerince Kadışehri Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şahin Özmen

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