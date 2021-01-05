Yozgat'ta hasta tilki tedaviye alındı
05.01.2021 16:27 | Son Güncelleme: 05.01.2021 16:30
Yozgat'ta köylüler tarafından arazide hasta halde bulunan tilki, tedavisi için belediyenin hayvan barınağına götürüldü.
Yozgat'ta köylüler tarafından arazide hasta halde bulunan tilki, tedavisi için belediyenin hayvan barınağına götürüldü.
Haydarbeyli köyünde arazide kendi etrafında sürekli dönen tilkiyi gören vatandaşlar, Doğa Koruma ve Milli Paklar Şube Müdürlüğüne bildirdi.
Köye gelen ekipler tarafından kafese alınan hayvan, tedavi için Yozgat Belediyesi Geçici Hayvan Barınağına teslim edildi.
Tilki, tedavisi tamamlandıktan sonra doğal ortamına bırakılacak.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Ertuğrul