Yozgat'ta hakkında 23 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı
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Yozgat'ta hakkında 23 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı

15.01.2021 15:19 | Son Güncelleme: 15.01.2021 15:22
Yozgat'ta hakkında 23 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı

Yozgat'ta, "nitelikli hırsızlık" suçundan hakkında 23 yıl 10 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

Yozgat'ta, "nitelikli hırsızlık" suçundan hakkında 23 yıl 10 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, hakkında hapis cezası ve araması bulunan M.Z'nin Tuzkaya Mahallesi'ndeki evinde olduğunu belirleyerek, adrese operasyon düzenledi.

Ekipler, Yozgat Asliye Ceza İlamat Masası tarafından "nitelikli hırsızlık" suçundan 23 yıl 10 gün hapis cezası bulunan M.Z'yi yakaladı.

Hükümlü, işlemlerinin ardından Yozgat E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna gönderildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Ertuğrul

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