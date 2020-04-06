Yozgat'ta hafta sonu koronavirüs tedbirlerine uymayan 56 kişiye ceza yazıldı Yozgat'ta yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında evden çıkmaları kısıtlanan 65 yaş ve üstü ile 20 yaş altı vatandaşlardan, hafta sonu kurala uymayan 56 kişiye 123 bin 998 lira ceza yazıldı.

Yozgat'ta yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında evden çıkmaları kısıtlanan 65 yaş ve üstü ile 20 yaş altı vatandaşlardan, hafta sonu kurala uymayan 56 kişiye 123 bin 998 lira ceza yazıldı.

Yozgat Emniyet Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, hafta sonu kent merkezi ve ilçelerde yapılan uygulamalarda, koronavirüs önlemleri kapsamında evden çıkmaları kısıtlanan 65 yaş ve üstü ile 20 yaş altı 56 kişiye toplam 123 bin 998 lira ceza uygulandı.

Emniyet ekipleri ayrıca, 28 Mart-5 Nisan tarihlerinde, 18 bin 620 araçta 38 bin 856 vatandaşı kontrol etti, şüpheli 1882 kişi hastanelere yönlendirildi.

Aynı tarihler arasında sokağa çıkmaları kısıtlanan ve yasağa uymayanların sayısı 197'ye, ceza miktarı da 210 bin 28 liraya ulaşmış oldu.

Kaynak: AA