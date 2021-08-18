Yozgat'ta gurbetçilerin geri dönüş yolculuğu başladı
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Yozgat'ta gurbetçilerin geri dönüş yolculuğu başladı

Yozgat'ta gurbetçilerin geri dönüş yolculuğu başladı
Anadolu Ajansı / Şahin Özmen - Haberler | Güncel

Yıllık izinlerini geçirmek için baba ocağı Yozgat'ın Sorgun ilçesine gelen gurbetçilerin, geri dönüş yolcukları başladı.

Yıllık izinlerini geçirmek için baba ocağı Yozgat'ın Sorgun ilçesine gelen gurbetçilerin, geri dönüş yolcukları başladı.

Fransa'nın Mest şehrinde yaşayan Mustafa Altınok, AA muhabirine, geçen yıl yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle Türkiye'ye gelemediklerini, o nedenle bu yıl büyük bir sevinçle baba ocağına ulaştıklarını belirtti.

Sabah saatlerinde babası tarafından Fransa'ya yolcu edilen Altınok, "Bu tatiller bizleri dinlendiriyor. Bir yıllık yorgunluğumuzu burada atıyoruz. Geçen yıl pandemi nedeniyle gelemedik, bu yüzdende son bir yıl çok zor geçti. Bir ay önce büyük bir neşe içerisinde yola çıktık ve Sorgun'a geldik. Tatilimiz bitti, şimdi dönüyoruz. Geliş ne kadar sevinçli oluyorsa, dönüş de o derece hüzünlü oluyor. Bunun üzerine bir de 3 bin 200 kilometrelik yolculuk eklenince hüzün daha da artıyor." diye konuştu.

Yaklaşık 2,5 gün sürecek olan yolculuğun ilk molasını Edirne'de vereceğini ifade eden Altınok, "Eşim Pakize, çocuklarım Melisa ve Zülal ile çıktığımız bu yolda perşembe günü Fransa'ya varmayı umut ediyoruz. Güzel ülkemize veda ederken, burada kalan tüm akraba, dost ve arkadaşlarıma sağlıklı ve hastalıksız günler diliyorum." diye konuştu.

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Kaynak: Anadolu Ajansı / Şahin Özmen

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