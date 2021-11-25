Yozgat'ta güne beyaz örtü ile uyandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Yozgat'ta güne beyaz örtü ile uyandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Yozgat'ta güne beyaz örtü ile uyandı

Yozgat'ta dün geceden itibaren başlayan kar yağışı sabah saatleriyle birlikte kenti beyaza bürüdü.

YOZGAT (İHA) - Yozgat'ta dün geceden itibaren başlayan Kar yağışı sabah saatleriyle birlikte kenti beyaza bürüdü. Yozgatlılar güne beyaz örtü ile başladı.

Yozgat'ta hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin altında seyretmesi sonucu dün gece saatlerinde başlayan kar yağışı kenti beyaza bürüdü. Yozgatlılar güne beyaz örtü ile merhaba dedi. Kar yağışı sonrası Türkiye'nin ilk milli parkı olan Çamlık Milli Parkında seyrine doyumsuz manzaralar oluştu. Vatandaşlar da kar yağışı sonrası karla kaplı araçlarını temizledi.

Ahmet Gündüz isimli vatandaş kar yağışına sevindiklerini söyleyerek "Dün gece geç saatlerde başlayan kar yağışı sabah kenti beyaza bürüdü. Uzun zamandır kar yağmıyordu, kuraklık sıkıntısı baş gösterir diye üzülüyorduk. Sabahleyin karı görünce çok sevindim. Ben de Yozgat'ın ilk milli parkı Yozgat Çamlığı Milli Parkına geldim. Çamlık beyaz örtüsünü yine giyinmiş. Çok güzel görüntüler var, manzaralar çok güzel. İnşallah kar bu şekilde devam eder" dedi.

Hüseyin Doğan ise, "Yozgat'a kar yağdı her yer bembeyaz oldu, babam işe gidecek arabayı birlikte temizliyoruz. Ben de okula gideceğim babama yardım ediyorum" şeklinde konuştu.

(Bahadır Muhlis Gökgül-İHA)

Yozgat'ta güne beyaz örtü ile uyandı

Yozgat'ta güne beyaz örtü ile uyandı

Yozgat'ta güne beyaz örtü ile uyandı

Yozgat'ta güne beyaz örtü ile uyandı

Sağlık Bakanı Koca, Türkiye'nin ihtiyaç sahibi ülkeler için 10 milyon doz aşı hibesi yapacağını açıkladı

Sağlık Bakanı Koca, Türkiye'nin ihtiyaç sahibi ülkeler için 10 milyon doz aşı hibesi yapacağını açıkladı

 Sağlık Bakanı Koca, Türkiye'nin ihtiyaç sahibi ülkelere aşı temin eden Covax oluşumu üzerinden 10 milyon doz aşı hibesi yapacağını açıkladı.

Sağlık Bakanı Koca, Türkiye'nin ihtiyaç sahibi ülkelere aşı temin eden Covax oluşumu üzerinden 10 milyon doz aşı hibesi yapacağını açıkladı.

 Türkiye'de 27 bin 592 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 175 kişi hayatını kaybetti

Türkiye'de 27 bin 592 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 175 kişi hayatını kaybetti

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
title