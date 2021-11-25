Yozgat'ta güne beyaz örtü ile uyandı

YOZGAT (İHA) - Yozgat'ta dün geceden itibaren başlayan Kar yağışı sabah saatleriyle birlikte kenti beyaza bürüdü. Yozgatlılar güne beyaz örtü ile başladı.

Yozgat'ta hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin altında seyretmesi sonucu dün gece saatlerinde başlayan kar yağışı kenti beyaza bürüdü. Yozgatlılar güne beyaz örtü ile merhaba dedi. Kar yağışı sonrası Türkiye'nin ilk milli parkı olan Çamlık Milli Parkında seyrine doyumsuz manzaralar oluştu. Vatandaşlar da kar yağışı sonrası karla kaplı araçlarını temizledi.

Ahmet Gündüz isimli vatandaş kar yağışına sevindiklerini söyleyerek "Dün gece geç saatlerde başlayan kar yağışı sabah kenti beyaza bürüdü. Uzun zamandır kar yağmıyordu, kuraklık sıkıntısı baş gösterir diye üzülüyorduk. Sabahleyin karı görünce çok sevindim. Ben de Yozgat'ın ilk milli parkı Yozgat Çamlığı Milli Parkına geldim. Çamlık beyaz örtüsünü yine giyinmiş. Çok güzel görüntüler var, manzaralar çok güzel. İnşallah kar bu şekilde devam eder" dedi.

Hüseyin Doğan ise, "Yozgat'a kar yağdı her yer bembeyaz oldu, babam işe gidecek arabayı birlikte temizliyoruz. Ben de okula gideceğim babama yardım ediyorum" şeklinde konuştu.

(Bahadır Muhlis Gökgül-İHA)