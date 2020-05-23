Yozgat'ta gözetim süreleri dolan 205 kişi memleketlerine uğurlandı
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Yozgat'ta gözetim süreleri dolan 205 kişi memleketlerine uğurlandı

Yozgat'ta gözetim süreleri dolan 205 kişi memleketlerine uğurlandı Korona virüs (Covid-19) önlemleri kapsamında Kuveyt'ten Yozgat'a getirilerek gözetim altına alınan 248 Türk işçiden 205'i bayram öncesinde evlerine gönderildi.

23.05.2020 12:12 | Son Güncelleme: 23.05.2020 12:17

Yozgat'ta gözetim süreleri dolan 205 kişi memleketlerine uğurlandı

YOZGAT - Korona virüs (Covid-19) önlemleri kapsamında Kuveyt'ten Yozgat'a getirilerek gözetim altına alınan 248 Türk işçiden 205'i bayram öncesinde evlerine gönderildi.

Kuveyt'ten Türkiye'ye getirilen 248 vatandaş, Yozgat'ta Kredi ve Yurtlar Kurumu'na bağlı Sürmeli Kız Öğrenci Yurdu'nda 14 gün süre ile misafir edildi. Gözetim sürecinde sağlık çalışanları tarafından yurtta kalan vatandaşların hepsi, Covid-19 testine tabi tutuldu. 43 vatandaşın test sonucu testi pozitif çıktı. Covid-19 tanısı konan kişilerin, 112 Acil Servis ekiplerince pandemi hastanesi olan Yozgat Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavilerine başlandı. Testi negatif çıkan 205 vatandaş tahliye olurken tedavi altına alınan vatandaşlar da daha sonra memleketlerine gönderilecek.

Gözetim süresi sona eren Nihat Şahin isimli vatandaş, "14 gün boyunca burada kaldık, Rabbim razı olsun devletimiz bizimle çok ilgilendi. Bütün ihtiyaçlarımız karşılandı. Yozgat'taki yurt görevlilerimiz ve sağlık çalışanlarımıza çok teşekkür ediyorum. Bu günde memleketimize gidiyoruz ailemize kavuşmanın mutluluğu var. Bayramda evde olacağız" dedi.

Selçuk Şener ise karantina süresinin çok iyi geçtiğini söyleyerek "Buradan çok memnun ayrılıyoruz. Eşime, aileme kavuşacağım. Bayramda memleketimde olmak benim için çok büyük mutluluk" şeklinde konuştu.

Yozgat'ta gözetim süreleri dolan 205 kişi memleketlerine uğurlandı

Kaynak: İHA

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