Yozgat'ta gözetim altındaki vatandaşlar İstiklal Marşı'nı pencereden okudu Yozgat'ta gözetim altındaki vatandaşlar İstiklal Marşı'nı pencereden okudu Yozgat'ta korona virüs tedbirleri kapsamında gözlem altına alınan vatandaşlar, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla İstiklal Marşı'nı pencerelerden okudu.

Yozgat'ta gözetim altındaki vatandaşlar İstiklal Marşı'nı pencereden okudu

YOZGAT - Yozgat'ta korona virüs tedbirleri kapsamında gözlem altına alınan vatandaşlar, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla İstiklal Marşı'nı pencerelerden okudu.

Kuveyt'ten getirilip, Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı Yozgat'taki Sürmeli Kız Öğrenci Yurdu'na yerleştirilen 248 vatandaş, düzenlenen organizasyonla yurdun penceresinden Türk bayrakları ile İstiklal Marşı'nı seslendirdi. Kurum personeli, güvenlik görevlilerinin de hep bir ağızdan gözetim altında kalan vatandaşlara eşlik etti.

Kaynak: İHA