Yozgat'ta, Gökdere köyü için karantina kararı
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Yozgat'ta, Gökdere köyü için karantina kararı

Yozgat'ta, Gökdere köyü için karantina kararı
02.05.2020 00:16 | Son Güncelleme: 02.05.2020 00:16

YOZGAT'ta, koronavirüs tedbirleri kapsamında Çekerek ilçesine bağlı Gökdere köyü, karantinaya alındı.

YOZGAT'ta, koronavirüs tedbirleri kapsamında Çekerek ilçesine bağlı Gökdere köyü, karantinaya alındı.

Yozgat Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, "Çekerek ilçemize bağlı Gökdere köyü, koronavirüs salgınının kontrolü açısından, Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 27 ve 72'nci maddeleri kapsamında, 01.05.2020 tarih, saat 23.00 itibariyle ikinci bir değerlendirmeye kadar karantinaya alınmış olup, köye giriş ve çıkışlar kapatılmıştır" denildi.Çekerek ilçesine bağlı Çandır köyünde de 15 Nisan'da başlayan koronavirüs karantinası devam ederken, Gökdere köyü ile birlikte ilçede karantina altındaki yerleşim yeri sayısı ikiye çıktı.


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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