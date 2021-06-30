Yozgat'ta gerçekleştirilen DEAŞ operasyonunda Irak uyruklu şüpheli tutuklandı
Yozgat'ta düzenlenen operasyonla gözaltına alınan Irak uyruklu DEAŞ şüphelisi tutuklandı.
Yozgat'ta düzenlenen operasyonla gözaltına alınan Irak uyruklu DEAŞ şüphelisi tutuklandı.
Yozgat Emniyet Müdürlüğü ekipleri terör örgütü DEAŞ'ın faaliyetlerinin tespiti ve deşifresine yönelik çalışma başlattı.
Ekipler çalışma kapsamında örgüt içinde faaliyette bulunduğu iddia edilen Irak uyruklu H.K.M.A'nın kentte saklandığını tespit etti.
Yapılan operasyonla gözaltına alınan şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Sercan Küçükşahin