Yozgat'ta Gençlik Haftası düzenlenen törenle başladı
Yozgat'ta 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı ile Gençlik Haftası törenle başladı.
15.05.2020 11:02 | Son Güncelleme: 15.05.2020 11:02
Yozgat'ta 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı ile Gençlik Haftası törenle başladı.
Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törende Yozgat Gençlik ve Spor İl Müdürü Rasim Parlak, Atatürk Anıtına çelenk sundu.
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sosyal mesafe korunarak saygı duruşunda bulunulup İstiklal Marşı'nın okunmasıyla program sona erdi.
Kaynak: AA