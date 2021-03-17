Yozgat'ta geleneksel okçuluğa yoğun ilgi
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Yozgat'ta geleneksel okçuluğa yoğun ilgi

17.03.2021 12:43 | Son Güncelleme: 17.03.2021 12:46
Yozgat'ta geleneksel okçuluğa yoğun ilgi

YOZGAT'ta, geleneksel Türk okçuluğunu tanıtmak, yaygınlaştırmak ve gelecek nesillere aktarılmasını sağlamak amacıyla başlatılan kurslar yoğun ilgi görüyor.

YOZGAT'ta, geleneksel Türk okçuluğunu tanıtmak, yaygınlaştırmak ve gelecek nesillere aktarılmasını sağlamak amacıyla başlatılan kurslar yoğun ilgi görüyor.

Yozgat'ta, geleneksel Türk okçuluğu kursları, koronavirüs pandemisi sürecinde sosyal mesafe kuralları çerçevesinde spor yapmak isteyenlerin gözdesi oldu. Özellikle 8-15 yaş aralığındaki çocukların uzman eğitmenler eşliğinde, teorik ve uygulamalı eğitim aldığı okçuluk kurslarına ilgi her geçen gün artıyor. Kentte son 4 yılda 600 kişi geleneksel Türk okçuluğu ile tanışıp ok atma fırsatı buldu. Diğer taraftan kurulan okçuluk kulüplerinde profesyonel olarak yarışmalara katılan 32 lisanslı sporcu bulunuyor.

Yozgat Bozok Üniversitesi Geleneksel Türk Okçuluğu Kulüp Başkanı Prof. Dr. Murat Korkmaz, kent merkezinde kurulan iki ayrı okçuluk kulübünün sosyal hayata katkı sağladığını söyledi. Korkmaz, "Biz geleneksel Türk okçuluğu yapıyoruz. Geleneksel Türk okçuluğu bizim atalarımızdan gelen, atalarımızın atış stili olan başparmak stili ile yapılan bir atış şekli. Yozgat'ta geleneksel okçuluk başka bir açığı gidermeye başladı. Aileler çocuklarıyla geliyor ve çocuklarıyla beraber spor yapma imkanı buluyor. Bu yüzden biz geleneksel okçulukla aileleri de bir araya getirip güzel vakit geçirmeyi sağlayan ve geleneklerini çocuklara öğreten bir spor olarak tanımlıyoruz. Aileler çocuklarıyla birlikte keyif alıyorlar, ok atıyorlar, yarışıyorlar. Biz 4 yıldır zevkle bu sporu yapmaya çalışıyoruz" dedi.Bozok Geleneksel Türk Okçuluğu Spor Kulübü Başkanı Şükrü Yalman ise Yozgat'ta 32 lisanslı sporcularının bulunduğunu belirterek, "Açılan okçuluk kurslarına yoğun ilgi var. Kulüplerimiz, Halk Eğitim Merkezleri ve Gençlik Merkezleri tarafından açılan kurslara aileler ve çocuklar yoğun ilgi gösteriyor. Bozok Okçuluk Spor Kulübü Derneği olarak 4 yıldır bu sporun içindeyiz. Geçmişten geleceğe ata sporumuzu geliştirmek ve 7'den 70'e herkese aşılamaya gayret gösteriyoruz" diye konuştu.

Kurslara ve okçuluk talimlerine katılan çocuklar da ok atarken çok mutlu olduklarını, hem spor yapıp hem de güçlendiklerini söyledi. Çocukların birçoğu, okçuluk tarihinden, özellikle Tozkoparan İskender'in hayatından etkilenerek bu spora başladıklarını ifade etti.

Yozgat'ta geleneksel okçuluğa yoğun ilgi
Yozgat'ta geleneksel okçuluğa yoğun ilgi
Yozgat'ta geleneksel okçuluğa yoğun ilgi
Yozgat'ta geleneksel okçuluğa yoğun ilgi
Yozgat'ta geleneksel okçuluğa yoğun ilgi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Harun GÖKÇEOĞLU

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