Yozgat'ta fotokapanlar yaban hayvanlarını görüntüledi - Haberler
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Yozgat'ta fotokapanlar yaban hayvanlarını görüntüledi

AA / Ömer Ertuğrul - Haberler | Güncel
Yozgat'ta fotokapanlar yaban hayvanlarını görüntüledi

Yozgat'ta, dağlık ve ormanlık alanlara yerleştirilen fotokapanlar kurttan ayıya, vaşaktan tavşana birçok yaban hayvanını kayda aldı.

YOZGAT (AA) - Yozgat'ta, dağlık ve ormanlık alanlara yerleştirilen fotokapanlar kurttan ayıya, vaşaktan tavşana birçok yaban hayvanını kayda aldı.

Doğa Koruma Ve Milli Parklar Yozgat Şube Müdürlüğünce, yaban hayvanlarının envanterinin çıkarılması için kentteki dağlık ve ormanlık alanlara fotokapan yerleştirildi.

Fotokapanlar ayı, kurt, vaşak, tavşan ve kuşların hareketlerini kaydetti.

Yaban hayvanlarının çeşmeden su içmesi, vaşağın yavrularıyla gezmesi kameraya yansıdı.

Yozgat'ta fotokapanlar yaban hayvanlarını görüntüledi

Yozgat'ta fotokapanlar yaban hayvanlarını görüntüledi

AA / Ömer Ertuğrul - Son Dakika Haberleri
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