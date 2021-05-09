Yozgat'ta fırtınanın verdiği zarar gün ağarınca ortaya çıktı
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Yozgat'ta fırtınanın verdiği zarar gün ağarınca ortaya çıktı

İhlas Haber Ajansı / BAHADIR MUHLİS GÖKGÜL - Haberler | Güncel

Yozgat'ta fırtınanın verdiği zarar gün ağarınca ortaya çıktı Yozgat'ta dün akşam saatlerinde etkili olan şiddetli fırtına sonucu çok apartman ve iş yerinin çatıları uçtu.

Yozgat'ta fırtınanın verdiği zarar gün ağarınca ortaya çıktı

YOZGAT - Yozgat'ta dün akşam saatlerinde etkili olan şiddetli fırtına sonucu çok apartman ve iş yerinin çatıları uçtu. Kopan parçalar apartman önlerinde park halinde bulunan 25 araca hasar verirken hasarın boyutu gün ağırınca ortaya çıktı.

Fırtınanın en şiddetli olduğu bölge Yozgat'ın Akdağmadeni ilçesi oldu. İlçede Seyrantepe Mahallesi TOKİ Konutlarında 3, Emek Mahallesi'nde 2 apartman olmak üzere 5 ayrı apartman ve Sanayi Sitesinde bulunan 4 ayrı iş yerinin çatısı fırtına nedeniyle uçtu. Akdağmadeni ilçesinin yanı sıra Sorgun ve Sarıkaya ilçelerinde de birer apartman olmak üzere toplam 11 ayrı apartman ve iş yerinin çatısı uçtu. Çatıdan kopan parçalar da apartman önlerinde park halinde bulunan 25'e yakın araçta hasar oluşturdu.

Bölgede Akdağmadeni Belediyesi ve AFAD İl Müdürlüğü ekiplerince hasar tespit çalışması başlatıldı. Diğer taraftan belediye ekipleri de çatıdan uçan parçaları temizleme çalışması yaptı.

TOKİ sakini Uğur Karaaslan isimli vatandaş şiddetli rüzgar nedeniyle mahallelerinde çatıların uçtuğunu ve araçlarına zarar verdiğini söyledi.

Yozgat'ta fırtınanın verdiği zarar gün ağarınca ortaya çıktı
Yozgat'ta fırtınanın verdiği zarar gün ağarınca ortaya çıktı
Yozgat'ta fırtınanın verdiği zarar gün ağarınca ortaya çıktı
Yozgat'ta fırtınanın verdiği zarar gün ağarınca ortaya çıktı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / BAHADIR MUHLİS GÖKGÜL

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