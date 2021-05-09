YOZGAT'TA FIRTINANIN HASARI GÜN AĞARINCA ORTAYA ÇIKTI

YOZGAT'ın Akdağmadeni ilçesinde dün akşam etkili olan fırtınanın verdiği hasar gün ağarınca ortaya çıktı.

YOZGAT'ın Akdağmadeni ilçesinde dün akşam etkili olan fırtınanın verdiği hasar gün ağarınca ortaya çıktı. Bazı binaların uçan çatılarının 20 otomobilde hasara yol açtığı görüldü.

Akdağmadeni'nde dün akşam sağanak yağmurla birlikte şiddetli rüzgar hayatı felç etti. Saatteki hızı 70 kilometreye ulaşan fırtına, ilçede hayatı olumsuz etkiledi. Seyrantepe Mahallesi TOKİ Konutlarında 3, Emek Mahallesi'nde 2 apartman olmak üzere 5 ayrı apartmanın çatısı uçtu. Çatıdan kopan parçalar park halindeki otomobillerin üzerine düştü. Fırtınanın verdiği zarar gün ağarınca ortaya çıktı. İlçede yaklaşık 20 otomobilin, uçan çatı parçaları nedeniyle hasar aldığı görüldü. Bölgede Belediye ve AFAD İl Müdürlüğü ekipleri hasar tespit çalışması başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı